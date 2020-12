Sky - Emerson-Napoli, poche possibilità a gennaio: sarà un mercato di scambi e prestiti

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: "Zero possibilità per Emerson Palmieri a gennaio? Sono più di zero ma non sono tante, perché non sarà un mercato scoppiettante ma di scambi e opportunità, quindi di prestiti. Il Napoli deve fare meno conti rispetto ad altre e forse potrebbe anche non farli ma conta anche il numero dei giocatori in rosa".