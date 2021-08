Sky - Emerson non sarà inserito nell’affare Lukaku con l’Inter: la strategia del Chelsea

Il Chelsea sta definendo la nuova offerta da presentare all'Inter per Romelu Lukaku. Un'offerta che, nelle idee nerazzurre, dovrebbe raggiungere una cifra compresa fra i 120 ed i 130 milioni di euro. Secondo Sky Sport, la nuova offerta dei Blues sarà strutturata in due direzioni: una da 120 milioni, cifra nella quale sarebbe compreso il cartellino di Davide Zappacosta. L'altra da 110-115 milioni cash, senza contropartite. L'Inter vorrebbe che la proposta finale fosse solo cash, senza contropartite, ma come detto i nerazzurri vorrebbero 10-15 milioni in più.