Sky - Empoli-Tottenham, principio d'intesa per Vicario: cifra record per i toscani

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, è vicinissimo al Tottenham.

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, è vicinissimo al Tottenham. Gli Spurs e l'Empoli hanno infatti un principio di accordo per 20 milioni di euro più bonus. Il club toscano è in attesa di un'offerta scritta tra stanotte e domattina per poi accettarla. Si tratterebbe della cessione record della storia dell'Empoli. A riferirlo è Sky Sport.