Sky - Fabian al PSG, è solo questione di tempo: al Napoli andranno 20-25mln

Il passaggio di Fabián Ruíz al Paris Saint-Germain è solo questione di tempo. Accordo totale tra lo spagnolo e il club parigino, mentre è in corso la trattativa tra i club. Al Napoli andranno 20/25 milioni di euro. A riferirlo è il giornalista Sky Fabrizio Romano su Twitter.

Fabián Ruíz to Paris Saint-Germain is just matter of time. Full agreement on personal terms as revealed days ago - and negotiations in progress between clubs. Fee will be €20/25m. 🚨 #PSG



Luís Campos on it - PSG are closing on the deal as reported on Sunday. No issues. pic.twitter.com/9qEariL15V