Sky - Fabian, il PSG in segreto ha anticipato le big spagnole che lo volevano a zero

Retroscena sull'operazione Fabián Ruiz-PSG, svelata su Twitter da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato Sky: "Fabian al Paris Saint-Germain fa parte del piano "segreto" di Luís Campos. Il ds ha lavorato per settimane all'accordo con gli agenti del giocatore, voleva anticipare i top club interessati a lui per la prossima estate quando sarebbe diventato un parametro zero".

Fabián Ruiz to Paris Saint-Germain is part of Luís Campos ‘secret’ plan. He has been working on Fabián Ruiz deal with agents for weeks, he wanted to anticipate top clubs interested in him for next summer on free move. 🚨🇪🇸 #PSG



The deal is set to be completed. Here we go soon. pic.twitter.com/nV4W65B8wJ