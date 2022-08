Sky - Fabian, il PSG vuole chiudere alla svelta. Affare Navas slegato: è il favorito del Napoli

Per portare l'ex Real in azzurro serve un contributo sull’ingaggio del portiere da parte del club parigino.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il PSG vuole chiudere alla svelta per l’acquisto di Fabian Ruiz. Il club transalpino ha avviato i contatti diretti con il Napoli per prendere il giocatore ad una cifra di 20-25mln. Da questa trattativa è slegata quella per Keylor Navas, che resta il favorito del Napoli per la porta. Per portare l'ex Real in azzurro serve un contributo sull’ingaggio del portiere da parte del club parigino. A riferirlo è Sky Sport.