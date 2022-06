Sky - Fabian-Napoli, nessun accordo su rinnovo e clausola: si continuerà a trattare

Marco Demicheli, esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del futuro di Fabian Ruiz

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Demicheli, esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del futuro di Fabian Ruiz: “Da anni è al centro del mercato con le big spagnole, soprattutto Barcellona e Real Madrid, che vengono accostate a lui. C’è una trattativa per il rinnovo che non ha portato ad un esito positivo. L’offerta del Napoli era per allungare il contratto per un’altra stagione e inserire anche una clausola rescissoria per permettere a Fabian di partire comunque in questo mercato o il prossimo anno ad una cifra già fissata. Non c’è pero’ accordo né sull’ingaggio del giocatore né sul valore della clausola quindi bisognerà continuare a trattare. Vedremo se ci sarà un accordo o se il Napoli accetterà di lasciar partire Fabian Ruiz e se arriveranno offerte congrue”.