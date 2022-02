Sky - Fabian-Napoli, rinnovo complicato: contatti con entourage assenti da molto tempo

Il futuro di Fabian Ruiz è ancora da delineare. Il contratto del centrocampista spagnolo è in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato e potrebbe partire a fine stagione. Stando a quanti riferito dal giornalista di Sky Sport Matteo Moretto sul suo account Twitter, il rinnovo di contratto di Fabian con il Napoli è complicato. Non ci sono contatti con l’entourage da molto tempo.