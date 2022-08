Sky - Fabian-Navas, prosegue la doppia trattativa col PSG tra cartellino e ingaggio

Continua la trattativa con il Psg per la cessione di Fabian Ruiz (che non è stato convocato per la partita contro il Verona) e l'arrivo di Keylor Navas

