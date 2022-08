TuttoNapoli.net

Per quanto riguarda le uscite in casa Napoli, va avanti il discorso col PSG per Fabian Ruiz. Prezzo fatto dal club azzurro: 20 milioni di euro. Un prezzo d’occasione visto il solo anno di contratto col Napoli che resta allo spagnolo. A riferirlo è Sky Sport.