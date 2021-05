Sky - Fabian può partire: Atletico Madrid in pole, ma ci sono altri tre club su di lui

Il finale di stagione di Fabian Ruiz, tornato ai suoi livelli dopo un periodo così così, ha riacceso l'interesse delle big d'Europa nei suoi confronti. Delle big di Spagna, soprattutto. Secondo Sky Sport, l'Atletico Madrid è in pole per il centrocampista iberico, seguito però anche da Barcellona e Real Madrid. Oltre al suo paese, Fabian piace anche in Francia: il PSG ci starebbe facendo un pensierino.