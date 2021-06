Sky - Fabian pupillo di Ancelotti, non si esclude l'interesse del Real Madrid

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare del mercato in uscita del Napoli: "Fin qui il club di De Laurentiis ha sempre avuto la volontà e la forza di dire di no a grandi offerte, come ad esempio per Kalidou Koulibaly, ma Fabian Ruiz potrebbe partire. Lo spagnolo era sicuramente un pupillo di Carlo Ancelotti, piace all’Atletico Madrid e al Psg, ma non è escluso che proprio dal Real e dal tecnico di Reggiolo possa arrivare qualche attenzione. Ancora di più se Fabian giocasse un europeo da protagonista”.