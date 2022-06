Sky - Fabian, senza rinnovo si rischia pugno duro: discorso diverso per Koulibaly

Esordisce così Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, in diretta nell’editoriale di TMW Radio

“Come tutti i mercati si lavora di strategia, ci sono necessità economiche che devono essere prese in considerazione e ci devono essere degli incastri giusti per chiudere le operazioni. La componente tempo è fondamentale”. Esordisce così Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, in diretta nell’editoriale di TMW Radio. Di seguito il podcast completo e un estratto dell’intervento:

Che succede a Napoli con Fabian Ruiz e Koulibaly?

“Non possiamo scartare l’ipotesi che rimanga a parametro zero. Il Napoli ha fatto un’offerta per il rinnovo, se non firma Koulibaly può decidere di venderlo al prezzo che preferisce, altrimenti lo perderà in scadenza. Discorso diverso per Fabian Ruiz: se non firma e non porta un’offerta congrua, rischia il pugno duro. Le loro storie sono diverse, anche il rapporto con la società“