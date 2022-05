Sky - Fabian, sta per scadere il tempo concesso da ADL: senza il sì sarà fuori dal progetto

Vanno per scadere le due settimane che il Napoli ha concesso a Fabian Ruiz per trovare un acquirente.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vanno per scadere le due settimane che il Napoli ha concesso a Fabian Ruiz per trovare un acquirente. In caso contrario, e se il giocatore non accetterà la proposta di rinnovo, si profilerebbe un altro caso Milik… praticamente Fabian fuori dal progetto. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.