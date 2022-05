Sky - Fabio Cannavaro allenerà Insigne? Il Toronto prova l'affondo

Il capitano del Napoli, secondo Sky Sport, potrebbe trovare in Canada un altro illustre napoletano, Fabio Cannavaro.

Lorenzo Insigne si trasferirà quest'estate a Toronto per iniziare la sua nuova avventura nella MLS. Il capitano del Napoli, secondo Sky Sport, potrebbe trovare in Canada un altro illustre napoletano, Fabio Cannavaro, tra i candidati per sostituire l'attuale allenatore del Toronto Bob Bradley. I canadesi seguono da tempo Cannavaro, e proveranno un affondo, anche se l'ex azzurro preferirebbe una nuova avventura in panchina in Italia o in Europa. In questo senso, la strada più concreta può essere quella dell'Espanyol: il club spagnolo saluterà, infatti, a fine stagione l'attuale tecnico Vicente Moreno, e punta forte sull'ex Pallone d'Oro.