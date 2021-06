Sky - Fiorentina, è fatta per Italiano: il tecnico è a Firenze per definire il contratto

Accordo ormai raggiunto tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina: l'allenatore che eserciterà la clausola da un milione di euro. Per liberare lo staff, che non aveva invece una clausola rescissoria, Fiorentina e Spezia individueranno nei prossimi giorni un giocatore da inserire nella trattativa. L'allenatore è già a Firenze, incontro in corso con i dirigenti viola per definire i dettagli del nuovo contratto e firmare. Dopo la complessa vicenda Gattuso, la Fiorentina ha finalmente il suo nuovo allenatore per la prossima stagione. Lo riporta sul proprio sito Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.