Sky - Fiorentina in pressing per Dodo: il ds dello Shakhatar atteso a Firenze

La Fiorentina rompe gli indugi e alza il pressing per arrivare a Dodo, esterno destro di proprietà dello Shakhtar Donetsk. La dirigenza gigliata ha avviato la trattativa col club ucraino ed è pronta a mettere sul piatto la prima offerta ufficiale compresa fra i 10 ed i 12 milioni a fronte di una richiesta di 15 da parte degli ucraini. Nei prossimi giorni, spiega Sky Sport, il ds dello Shakhtar Darijo Srna sarà a Firenze. Ufficialmente per una vacanza, ma vista l'operazione Dodo è difficile non immaginare un contatto diretto con la Fiorentina.