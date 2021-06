Sky - Fiorentina-Italiano: si cerca l'accordo diplomatico con lo Spezia

La Fiorentina dopo la separazione con Gattuso cerca un nuovo allenatore. Al momento in pole c'è Vincenzo Italiano dello Spezia, che lo aveva però già confermato come allenatore per la prossima stagione. Per l'amicizia tra le presidenze si cerca di trovare una soluzione diplomatica e se l’accordo non verrà trovato in tempi brevi la trattativa si chiuderà per non rovinare i rapporti. Il club ligure vuole anche capire se Italiano continuerebbe con entusiasmo qualora rimanesse, o se l’interesse della Fiorentina gli toglierebbe le motivazioni per andare avanti. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio.