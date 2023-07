Sky - Fiorentina, respinta prima offerta per Sutalo: il difensore piace anche al Napoli

Ceduto Igor al Brighton, Josip Sutalo è un profilo che piace molto alla Fiorentina per la difesa.

Ceduto Igor al Brighton, Josip Sutalo è un profilo che piace molto alla Fiorentina per la difesa. La Dinamo Zagabria, riferisce Sky Sport, ha respinto la prima offerta viola per il centrale classe 2000. Oltre alla Fiorentina, il giovane difensore piace anche al Napoli, che però non ha ancora presentato alcuna offerta al club croato.