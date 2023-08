Sky - Folorunsho-Verona, manca solo l'annuncio: si è già allenato con la squadra

TuttoNapoli.net

Michael Folorunsho è ormai da considerarsi un nuovo giocatore del Verona. Il centrocampista di proprietà del Napoli è pronto ad essere annunciato dal club scaligero che lo acquisterà in prestito fino al termine della stagione. Intanto l'ex Bari, come fa sapere Sky Sport, si allena già con l'Hellas in preparazione della prima di campionato contro l'Empoli di sabato 19 agosto.