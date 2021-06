Sky - Fonseca vicinissimo al Tottenham: pronto un triennale

Paulo Fonseca potrà presto realizzare il suo sogno di allenare in Premier League. Infatti come riporta sul proprio sito l'esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, l'ex tecnico della Roma è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Tottenham. Per il portoghese pronto un contratto triennale, affare ormai arrivato ai dettagli finali tanto che l'annuncio ufficiale è previsto per metà della prossima settimana.