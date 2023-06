Sky - Frosinone, Grosso lascia! Serve un nuovo allenatore per la Serie A

A riportarlo è Sky Sport che spiega come l'ex campione del mondo lascerà alla fine del suo contratto.

Il Frosinone perde il proprio allenatore. Perché Fabio Grosso ha comunicato al club di non volere rimanere dopo la promozione in Serie A. A riportarlo è Sky Sport che spiega come l'ex campione del mondo lascerà alla fine del suo contratto, il 30 di giugno.