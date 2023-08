Sky - Frosinone, in arrivo un portiere: si avvicina Cerofolini della Fiorentina

Fra i nomi sondati da affiancare a Stefano Turati, c'era stato anche Vincenzo Fiorillo della Salernitana.

Il Frosinone si avvicina a chiudere l'accordo con la Fiorentina per l'arrivo del portiere Michele Cerofolini. Fra i nomi sondati da affiancare a Stefano Turati, c'era stato anche Vincenzo Fiorillo della Salernitana, ma la novità di queste ultime ore è proprio il forte avvicinamento al portiere schierato a volte titolare da Italiano a fine campionato. Cerofolini, classe '99, è cresciuto proprio nelle giovanili viola per poi girovagare in prestito al Cosenza, Bisceglie, Casertana, Reggiana e Alessandria. A riferirlo è Sky Sport.