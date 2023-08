Sky - Frosinone, rinforzo in vista del Napoli: il centrocampista arriva dalla Juve

Nuovo rinforzo per il Frosinone in vista del Napoli: il centrocampista arriva dalla Juventus. Lo annuncia l'esperto di mercato di Sky Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo rinforzo per il Frosinone in vista del Napoli: il centrocampista arriva dalla Juventus. Lo annuncia l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio via Twitter: “Domani Enzo Barrenechea arriverà a Frosinone. Il centrocampista argentino arriva in prestito secco dalla Juventus”.