Sky - Fu accostato al Napoli, Bernardeschi idea low cost per la Lazio: i dettagli

Nome nuovo per l'attacco della Lazio che in questi ultimi giorni della sessione di gennaio potrebbe vedere l'aggiunta di un volto nuovo.

Nome nuovo per l'attacco della Lazio che in questi ultimi giorni della sessione di gennaio potrebbe vedere l'aggiunta di un volto nuovo. Il club di Lotito Lotito sta lavorando per regalare a Sarru un nuovo esterno, sondando il mercato a 360° alla ricerca di eventuali occasioni, anche last minute.

Secondo Sky Sport il nome buono in questo senso potrebbe essere quello di Federico Bernardeschi: il classe '94 potrebbe liberarsi senza particolari problemi dal suo attuale accordo con il Toronto in Canada e nelle scorse settimane non aveva lesinato aperture nei confronti proprio di un ritorno alla Juventus. Adesso il suo profilo viene valutato dalla Lazio.

Il giocatore, spiega l'emittente, ha già avuto Maurizio Sarri alla Continassa e quindi sarebbe in grado di inserirsi piuttosto velocemente nelle sue rotazioni offensive. Nelle sue idee c'è anche quella di convincere il ct azzurro Luciano Spalletti a puntare su di lui per i prossimi Europei e per farlo ha voglia di tornare a giocare in Italia per avere maggiore visibilità. Per questo motivo, viene spiegato, accetterebbe anche un contratto di soli 6 mesi a cifre sensibilmente più basse rispetto a quelle attualmente percepite in Canada.