Sky - Futuro Osimhen e Kvara: via da Napoli solo per offerte ben oltre i 100mln!

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Io credo che il Napoli se cedesse uno tra Osimhen e Kvaratskhelia non andrebbe al di sotto delle tre cifre. Giustamente, tra l'altro, perché oggi un centravanti come Osimhen non c'è. Se vedi i prezzi dei giocatori di questo livello, negli ultimi anni si è andati ben oltre i 100mln di euro. Oggi bisogna rendersi conto che questo tipo di calciatori, che prima approdavano in Italia per rimanerci, ora giocano ma non fino a fine carriera. Quindi, con grande pragmatismo, dobbiamo goderci questi giocatori fin quando è possibile e poi cercare di trarne il maggior beneficio possibile a livello di cessione.