Sky - Gabri Veiga-Napoli, moderato ottimismo: dopo lo stallo si lavora ad una soluzione

Dopo una fase di stallo nella trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga, oggi sono ripresi i contatti tra i due club.

Dopo una fase di stallo nella trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga, oggi sono ripresi i contatti tra i due club. La volontà da entrambe le parti è quella di andare a concludere l'operazione. Si continua a cercare una soluzione alle problematiche emerse nella giornata di ieri col Celta, tutte le parti in causa vogliono trovare la chiave per formalizzare l'intesa raggiunta venerdì. Si respira un cauto e moderato ottimismo. A riferirlo è Sky Sport.