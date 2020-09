Sky - Gaetano, il rinnovo e poi il prestito in B: corsa a due per il talento 2000

Prima il rinnovo con il Napoli, poi un futuro in Serie B per giocare con continuità e proseguire nel proprio percorso di crescita, scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport in merito al fugturo di Gianluca Gaetano, talento classe 2000 lo scorso anno in prestito alla Cremonese in Serie B: "C’è anche il Pisa: la formazione nerazzurra punta con decisione il ragazzo, conteso anche dalla Cremonese che vorrebbe rinnovare il prestito anche per la prossima stagione".