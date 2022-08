Sky - Gaetano, obiettivo per la mediana della Cremonese: discorsi col Napoli

La Cremonese, dopo aver preso il portiere Saro dal Crotone, è in trattativa per chiudere altri colpi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Cremonese, dopo aver preso il portiere Saro dal Crotone, è in trattativa per chiudere altri colpi. Il club lombardo, neopromosso in Serie A, sta parlando con l'Ascoli per Saric e con il Napoli per Gaetano. Per il centrocampista azzurro, sarebbe un ritorno in grigiorosso, dopo essere stato l'anno scorso uno dei protagonisti della promozione. A riferirlo è Sky Sport.