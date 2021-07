Sky - Galatasaray, niente Mario Rui? Alioski pronto a firmare

Il Galatasaray potrebbe aver abbandonato la pista che porta a Mario Rui. Infatti, secondo quanto riporta su Twitter dal giornalista Sky Fabrizio Romano, il club turco è pronto a completare l'accordo con Gianni Alioski, ex terzino sinistro del Leeds. Il Galatasaray è pronto a far firmare il macedone classe '92 che si è svincolato dal club inglese.

Galatasaray are set to complete the agreement with Gianni Alioski to sign former Leeds fullback as free agent. 🇹🇷 #Galatasaray #LUFC



Deal at final stages for Alioski to Gala after talks collapsed with Patrick van Aanholt - no agreement on personal terms with the Dutch LB.