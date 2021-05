Sky - Galtier-Nizza, accordo imminente: il club francese ha la priorità da aprile

Christophe Galtier lascia il Lille ma si allontana dalla panchina del Napoli. Il giornalista Sky Fabrizio Romano riferisce su Twitter le ultime sul tecnico francese: "La priorità di Christophe Galtier è il Nizza da aprile. L'accordo è imminente e dovrebbe essere completato nei prossimi giorni. Solo gli ultimi dettagli da correggere poi Galtier firmerà il suo accordo con il Nizza".

