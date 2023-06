Il Napoli ha scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore ed erede di Luciano Spalletti.

© foto di Image Sport

Il Napoli ha scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore ed erede di Luciano Spalletti. La redazione di Sky Sport svela che l’allenatore francese ex Al Nassr ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'altra stagione.