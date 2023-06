Sky - Gattuso molto vicino all'Arabia: la trattativa è in stato avanzato

Gennaro Gattuso è sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gennaro Gattuso è sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita. Come riportato da Sky Sport, la trattativa è in corso da diverse ore e sarebbe in questo momento in stato avanzato.

A trattare non sarebbe un singolo club, ma direttamente con il Primo Ministro dell'Arabia Saudita, che di fatto acquista le prestazioni dei giocatori e degli allenatori internazionali per poi proporre i progetti delle squadre più importanti. Non appena sarà stato chiuso l'accordo finanziario, l'Arabia Saudita proporrà poi all'ex centrocampista il progetto tecnico di una squadra della Saudi League.