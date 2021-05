Sky - Gattuso può ripartire da Firenze: vuole lasciare un ottimo ricordo a Napoli

In collegamento da Napoli per Sky Sport, Massimo Ugolini ha fornito le ultime sugli azzurri in vista della partita di domani al Franchi: "Gattuso potrebbe ripartire proprio dalla Fiorentina il prossimo anno ma intanto a Napoli vuole lasciare un bel ricordo e quindi ci tiene a far bene. Per quanto riguarda la formazione, dovrebbe essere confermato il tridente Lozano, Osimhen e Insigne".