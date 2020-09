Sky - Gattuso stravede per Vecino, ma c'è distanza su cifre e obbligo di riscatto

Nel suo consueto editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti scrive, parlando di Matias Vecino: "Piace molto al Napoli ma la distanza, sulla valutazione del giocatore è ancora molto diversa. Si ragiona sul prestito con diritto di riscatto e proprio sul diritto si discute: il Napoli non vorrebbe andare oltre i 10, l'inter parte da 18. E in più c'è da discutere anche sul potenziale obbligo che l'Inter vorrebbe legato alle presenze. Insomma anche in questo caso la distanza c'è ma l'interesse forte di Gattuso per un giocatore prestante fisicamente e duttile tatticamente è forte. Quindi nei prossimi giorni si cercherà di lavorare per avvicinare le due posizioni al momento quasi inconciliabili".