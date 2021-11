Sky - Genoa, il pari non salva Ballardini: Sheva pronto a subentrare

Clamorosa notizia dell'ultim'ora lanciata dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio attraverso Twitter: "Il pari di stasera del Genoa condannerà comunque Ballardini all’esonero. Pronto l’arrivo nei prossimi giorni di Shevchenko come nuovo allenatore". Sul proprio sito l'esperto di mercato Sky riferisce che i contatti tra il Genoa e l'ex ct dell'Ucraina sono stati avviati da tempo. Si cerca un accordo lavorando su due strade: contratto triennale o due anni con opzione per il terzo.

