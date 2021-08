Sky - Genoa, Lammers è vicinissimo: accordo con la Lazio per altri due rinforzi

Sam Lammers al fotofinish è vicinissimo al Genoa, l'Hellas Verona non può fare di più: decisivo l’impegno preso da tempo tra Preziosi e Percassi. Tra poco i club firmeranno i documenti in attesa dell’ok finale del giocatore, ormai convinto. Il Genoa sta lavorando anche a Felipe Caicedo, i rossoblù hanno un accordo con la Lazio e attendono una risposta finale da parte dell'attaccante. Sempre con il club di Lotito c'è un'intesa per Fares, ma in questo caso il Genoa dovrà trovare l'accordo col giocatore. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio.