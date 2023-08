Sky - Genoa, Ndombele ha ancora dubbi: chiesto Van de Beek allo United

Nonostante l'accordo trovato tra il Genoa e il Tottenham per il presto di Tanguy Ndombele, il giocatore non è ancora convinto di dire sì al Grifone

Nonostante l'accordo trovato tra il Genoa e il Tottenham per il presto di Tanguy Ndombele, il giocatore non è ancora convinto di dire sì al Grifone e per questo motivo il club rossoblù si sta muovendo anche in altre direzioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza della società ligure sta sondando il terreno anche per Donny Van de Beek del Manchester United, chiedendo il prestito dell'olandese che ormai è fuori dal progetto di Ten Hag ormai a tempo.

L'alternativa.

Qualora il centrocampista non dovesse accettare la destinazione il Genoa ha pronto anche un altro nome per completare il centrocampo a disposizione di Alberto Gilardino, con la società che ha messo nel mirino Berkan Kutlu del Galatasaray. Il calciatore turco, però, viene visto come un piano B rispetto a Ndombele, che è la prima scelta. Nella passata stagione il centrocampista di proprietà del Tottenham ha vestito la maglia del Napoli, vincendo lo scudetto con un ruolo da comprimario. 30 le presenze in Serie A, 9 in Champions League e una in Coppa Italia, con due gol segnati.