Sky - Giornata importante per il futuro di Osimhen, ancora nessun incontro tra l’agente e ADL

Giornata importante per il futuro di Victor Osimhen. Oggi il nigeriano è arrivato a Dimaro in compagnia del suo agente, Roberto Calenda. È ipotizzabile un incontro tra il presidente De Laurentiis e il procuratore del giocatore, che al momento non c’è ancora stato. Intanto Osimhen è stato accolto da un’ovazione arrivata dagli spalti di Carciato, lavoro in palestra per lui oggi. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24, è l'inviato Sky Massimo Ugolini.