Sky - Gollini sta svolgendo le visite mediche! In giornata anche quelle di Sirigu: entro domani le firme

© foto di Giacomo Morini

E’ fatta per lo scambio di portieri tra Napoli e Fiorentina che coinvolge Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini. L’estremo difensore ex Tottenham, come riferisce Sky Sport, sta svolgendo adesso le visite mediche a Napoli prima della firma con il club campano, ma in queste ore farà lo stesso Salvatore Sirigu. Terminate le visite, entrambi firmeranno il contratto con il nuovo club tra stasera e domani mattina.

I dettagli dello scambio - Sirigu si trasferirà in Toscana in prestito secco, mentre Gollini arriverà in Campania in prestito con diritto di riscatto.