Sky - Gomez, l'Atalanta non vuole cederlo alle big italiane: i dettagli

Nei prossimi giorni l'Atalanta proverà a definire il futuro di Alejandro Gomez, in rotta con tecnico Gasperini. A riportare gli ultimi aggiornamenti è il giornalista Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport: "Il futuro del Papu è destinato a essere all'estero, visto che l'Atalanta ha posto il veto per una sua cessione a ogni club italiano di prima fascia. L'idea della dirigenza nerazzurra è infatti quella di non rinforzare nessuna delle rivali di alta classifica, siccome gli orobici sono in corsa per la Champions League. Sono quindi tagliate fuori: Milan, Inter, Napoli, Roma e Juve. Il club sarebbe disposto ad aprire a una cessione verso una società di medio-bassa classifica, che però al momento non vengono prese in considerazione dall'argentino".