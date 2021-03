Sky - Hysaj-Maksimovic, non c'è più trattativa per il rinnovo: addio in estate

Con il contratto in scadenza a fine stagione, sembra ormai essere segnato il futuro di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic: entrambi lontani da Napoli. Lo conferma Sky Sport, che ricorda come un dialogo ci sia stato per entrambi, ma non ha portato come frutto il rinnovo. Il tempo stringe, ormai è pochissimo, e non ci si attendono colpi di scena in merito. Arrivederci e grazie in estate, le trattative si sono ormai interrotte da tempo: a fine campionato sarà addio.