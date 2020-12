Sky - Hysaj-Maksimovic, possibile addio a zero. Llorente più facile da piazzare di Milik

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Rinnovi Hysaj e Maksimovic? Gennaio sarà determinante. Se il Napoli non riesce a trovare gli accordi dovrà monetizzare solo in quella finestra, altrimenti andranno via a parametro zero. L'intenzione del Napoli è quella di rinnovare ma bisogna vedere quelle dei ragazzi. Io non so se loro hanno già in mano delle situazioni o se vogliono giocare al rischiatutto. Per i parametro zero saranno mesi complicati: non è detto che tutti trovino spazio e squadra".

MILIK E LLORENTE - "Singo in un possibile scambio? Così sarà il mercato nei prossimi mesi. Sensi? Ha un contratto lungo con l'Inter. Scambio con Milik? Non è paragonabile il peso a livello economico, comunque non ci sono riscontri sotto questo punto di vista. Milik e Llorente via? Non stanno facendo neanche un minuto. Credo sia più facile andare via per Llorente piuttosto che per Milik: magari ha capito anche lui che è cambiato un po' il mercato intorno a sé. Poi il mercato degli attaccanti è molto particolare, può dipendere anche dagli infortuni".

RINNOVO GATTUSO - "Lui non ama parlare del suo contratto ma non ci sono molti dubbi. Anche De Laurentiis ne ha parlato recentemente, il contratto è in mano ai legali di Gattuso e quindi si starà discutendo di qualche piccola clausola".