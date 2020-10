Sky - Hysaj può restare: Napoli intenzionato a rifiutare l'offerta da 7mln dello Spartak

Elseid Hysaj, titolare nelle prime due giornate del Napoli in campionato, potrebbe restare in azzurro. Su di lui è forte l'interesse dello Spartak Mosca, che ha offerto agli azzurri 7 milioni di euro per il cartellino del terzino albanese. Il Napoli però è intenzionato a rifiutare. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.