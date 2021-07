Sky - Il '96 Prezioso riparte dal Francavilla: affare vicino alla chiusura

Virtus Francavilla molto attiva in questo mercato estivo, il presidente Magrì con Antonazzo stanno lavorando per rafforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Roberto Taurino. Come riferito da Sky Sport, il club pugliese è vicino ad accogliere il centrocampista Mario Prezioso e il mediano Sergio Maselli. Il primo in prestito dal Napoli, il secondo invece dal Lecce.