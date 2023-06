Sky - Il Bayern Monaco ha superato il Man United: ora è in pole per prendere Kim

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il Bayern Monaco è in testa per acquistare Kim. Se trova l'accordo con il giocatore è un'operazione che si può fare anche in breve tempo. Il Manchester United oggi sembra meno pronto a scattare sul difensore coreano”.