Sky - Il Cagliari spinge per Gaetano: è l'alternativa a Barak

Il Cagliari non ha ancora ricevuto il via libera dalla Fiorentina per il prestito di Antonin Barak e per questo sta spingendo per un altro centrocampista.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Cagliari non ha ancora ricevuto il via libera dalla Fiorentina per il prestito di Antonin Barak e per questo sta spingendo per un altro centrocampista. In particolare, il club sardo vorrebbe Gianluca Gaetano del Napoli, che potrebbe decidere di partire o proseguire la sua stagione in azzurro. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.