Sky - Il City non solo su Koulibaly: tentativo per Bonucci, la situazione

Kalidou Koulibaly resta sulla lista del Manchester City che, allo stesso tempo, sta valutando anche altre soluzioni oltre al difensore senegalese. Ci sarebbe stato nelle ultime ore, infatti, un sondaggio dei citizens per Leonardo Bonucci. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore ha però risposto di no all'interessamento, nonostante il gradimento. Il centrale vuole chiudere la carriera alla Juventus e ha fatto un patto con Pirlo per aiutarlo a imporsi subito in bianconero.