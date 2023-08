Sky - Il Frosinone attende ancora Zerbin: è in pole se il Napoli apre al prestito

Se il club azzurro dovesse aprire al prestito dell'attaccante, sarebbe la prima scelta del Frosinone

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Frosinone attende le decisioni di diverse big del campionato. Secondo Sky Sport non ha perso le speranze di arrivare ad Alessio Zerbin del Napoli: se il club azzurro dovesse aprire al prestito dell'attaccante, sarebbe la prima scelta del Frosinone per il reparto offensivo. Inoltre Zerbin, reduce da una stagione in cui è sceso in campo 14 volte con la maglia del Napoli, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, è già stato a Frosinone nella stagione 2021-22.