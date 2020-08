Sky - Il Genoa guarda in casa Napoli, due azzurri nel mirino di Maran

Da giorni ormai raccontiamo della necessità da parte del Napoli di intensificare il mercato in uscita prima di dare un ulteriore scossa a quello in entrata. Gianluca Di Marzio ha dato le ultime proprio riguardo le cessioni di casa Napoli ai microfoni di Sky Sport: "Il Genoa vorrebbe prendere dal Napoli non solo Llorente ma anche Ounas, anche Maran l'aveva richiesto per il Cagliari lo scorso anno".